- Nicusor Dan si Clotilde Armand au ajuns sa-si dea la gioale pe Facebook. Dupa ce primarul general al Capitalei a anuntat o masura pentru salvarea adapostului de caini de la Odai, victima in conflictul dintre primarul Sectorului 1 si Romprest, Clotilde Armand ii da o replica sarcastica lui Nicusor…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a scris intr-un comentariu pe Facebook ca primarul general Nicușor Dan nu ii raspunde la telefon, fiind „inabordabil” in aceasta perioada. Nu este primul oficial al administrației bucureștene. Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, fostul viceprimar al…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca incepe campania de desființare a companiilor municipale inființate de Gabriela Firea, companii care „au dus la o risipa incredibila de bani publici”. „Am promis si vom desfiinta companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, care au dus…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti va propune ca taxa de ocupare a domeniului public pentru terase si restaurante sa fie zero in perioada ianuarie - iunie 2021, informeaza Agerpres."Vom discuta luni, in sedinta Consiliului…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat vineri ca a raspuns Comisiei Europene pe doua proceduri de infringement impotriva Romaniei cu privire la calitatea aerului din Bucuresti. De asemenea, edilul precizeaza ca a solicitat un ragaz pentru a fi judecati pe baza rezultatelor mandatului,…

- Contractul dintre Primaria Sectorului 1 și operatorul de salubritate a devenit subiect de disputa intre primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și Clotilde Armand, edilul sectorului 1. Nicușor Dan susține ca Primaria Sectorului 1 trebuie sa respecte contractul și sa plateasca pentru ridicarea gunoaielor,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, considera ca Primaria Sectorului 1, condusa de Clotilde Armand, trebuie sa onoreze contractul care este in vigoare cu firma de salubritate și sa se asigure ca gunoiul este ridicat de pe strazi.