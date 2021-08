Nicușor Dan a mers pe mana femeilor. Actualul edil al Capitalei si-a delegat cateva dintre atributiile de primar general catre doua doamne. Diana Punga, administrator public in PMB, si Emanuela Jugureanu, director general la Directia Generala Economica din Primaria Capitalei. Decizia e cu atat mai ciudata cu cat capitala are și doi viceprimari-Stelian Bujduveanu (PNL) si Horia Tomescu (USR PLUS)- care nu-și pot lua concediu in perioada in care edilul este in vacanța. Deci, sunt la serviciu! Primarul Nicusor Dan a ales sa isi delege unele competente pentru situatiile in care va avea posibilitatea,…