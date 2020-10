Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București l-a validat, luni, 12 octombrie, pe Nicușor Dan in funcția de primar general al Capitalei. „Valideaza mandatul de primar general al municipiului Bucuresti ales la alegerile...

- Noi rezultate parțiale anunțate de BEC pentru alegerile locale, la ora 20.00: Nicusor Dan, candidat independent sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,79% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil, Gabriela Firea (PSD) – 37,98%.

- Candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la primariile sectoarelor 1, 2 si 6 - Clotilde Armand, Radu Mihaiu si Ciprian Ciucu - se mentin in continuare cu cele mai multe voturi la alegerile de duminica, iar la sectoarele 3, 4 si 5 se afla pe primul loc Robert Negoita (Pro Bucuresti 2020), Daniel Baluta…

- București: Dupa numararea a 95% dintre voturi, Nicușor Dan are 42,78% La Bucuresti, pâna în acest moment, s-au numarat aproximativ 95% din voturile exprimate ieri, la alegerile locale. Principalii candidati la functia de primar general, Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR-PLUS,…

- Rezultatele parțiale ale votului la alegerile locale din 27 septembrie 2020 indica modificari majore din punct de vedere politic in județele din Romania.Potrivit unui grafic publicat de Europa Libera, se remarca faptul ca, potrivit datelor parțiale de la nivel național, PNL este partidul care conduce…

- Candidatul Aliantei Pro Bucuresti 2020, Ioan Sarbu, si-a depus astazi, la Biroul Electoral Municipal, candidatura pentru functia de primar general al capitalei, potrivit romania-actualitati.ro.El a fost insotit de candidatul Aliantei pentru sectorul 3, actualul primar Robert Negoita si de…

- Nicusor Dan, sustinut de Alianta USR PLUS si PNL, si-a depus duminica dosarul de candidatura pentru functia de primar general al Capitalei. In acest context, el a criticat faptul ca primarul in functie, Gabriela Firea, isi doreste un nou mandat. "Cum poti sa vii sa ceri un nou…