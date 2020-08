Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, 51 de ani, candidatul Alianței USR PLUS și PNL la Primaria Generala a Capitalei a fost prins in neregula in trafic de polițiști și tras la raspundere.Oprit de un echipaj de la Brigada Rutiera, politicianul, care se deplasa la chiar la lansarea candidaturii sale, se afla la volanul unei…

- Nicușor Dan, candidatul Alianței USR PLUS și PNL pentru Primaria Generala, a fost prins ieri fara ITP. Cand se deplasa la lansarea candidaturii sale, el a fost tras pe dreapta de un echipaj de la Brigada Rutiera.”Nu e mașina mea, nu m-am uitat in talon sa vad cand expira ITP. Am presupus ca…

- Nicușor Dan, candidatul Alianței USR PLUS și PNL pentru Primaria Generala, a fost prins fara ITP. Ieri, cand se deplasa la lansarea candidaturii sale, a fost tras pe dreapta de un echipaj de la Brigada Rutiera.

- Un proces penal a fost pornit pe numele unui barbat, in virsta de 40 de ani, dupa ce ultimul a fost depistat beat crița la volan, ieri, 27 iulie, pe strada Alecu Russo, din sectorul Rișcani al Capitalei. Șoferul a fost observat, in jurul orei 21.00, de carabinieri, la ghidonul unei motorete circulind…

- Directorul sportiv al clubului Dinamo, Ionel Danciulescu, a fost oprit joia trecuta in trafic, iar polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei au descoperit ca acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice.

- Cunoscutul fost fotbalist de la Dinamo și FCSB, Ionel Danciulescu, actualmente director sportiv al ”cainilor roșii”, a fost oprit in trafic, iar polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei au descoperit ca acesta se afla sub influența bauturilor...

- Un polițist aflat pe motocicleta de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost implicat, marți, intr-un accident rutier in sectorul 1.Agentul se deplasa pe Șoseaua Chitilei la o sesizare 112 care anunța un copac cazut pe carosabil, pe strada Ștefan Stoica, moment in care a intrat in coliziune cu…

- Un accident s-a petrecut, sambata, in zona Academiei de Poliție din bucurești, acolo unde agenți de Brigada Rutiera a Capitalei verifica mașinile care ieșeau din București.La data de 09.05.2020, in jurul orei 14.10, pe DN1, in dreptul Academiei de Poliție, a avut loc un eveniment rutier in…