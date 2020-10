Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de epidemiologi a guvernului chinez da peste cap recomandarile inițiale ale specialiștilor cu privire la spațiul de siguranța pentru evitarea infecțiilor. Nicușor Dan a fost in sfarșit validat la Primaria Capitalei. Decizia este definitiva Oamenii de știința chinezi arata ca noul coronavirus…

- Ca au uitat masca in mașina, ca le-a cazut din buzunar, ca acum se duc sa o cumpere sau ca nu pot sa respire, sunt cateva scuze folosite de mulți bucureșteni care au fost surprinși ca nu respecta masurile de protecție, potrivit Europa FM. Nicușor Dan a fost in sfarșit validat la Primaria Capitalei.…

- Mandatul lui Nicușor Dan de primar general al Capitalei a fost validat luni de Curtea de Apel București, decizia fiind definitiva.Instanța a respinsc ca fiind tardive cele 52 de apeluri depuse de reprezentanți PSD prin care era contestata validarea mandatului lui Nicușor Dan.Nicușor Dan spunea,…

- Primarul general in functie, Gabriela Firea, respinge acuzatiile edilului general ales, Nicusor Dan, legate de faptul ca in ultimii patru ani ar fi fost inlocuiti doar 680 de metri din reteaua de termoficare si ca nu ar fi asigurate stocuri de materiale in vederea reparatiilor pentru iarna care urmeaza.…

- Nicușor Dan, primarul ales al Bucureștiului, ii acuza pe Gabriela Firea și pe consilierii PSD ca tergiverseaza intenționat preluarea mandatului prin depunerea a 52 de contestații ”copy-paste”. Intrebarea care l-a blocat pe Arafat: N-am sa raspund vreodata ”Cele 52 de cereri sunt ridicole, sunt depuse…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca preluarea mandatului sau va intarzia cel puțin o saptamana, dupa cele 52 de contestatii depuse de PSD la decizia de validare a mandatului sau, informeaza Hotnews.Nicusor Dan a acuzat, intr-o conferinta de presa din fata sediului Primariei, atitudinea…

- ”Astazi, judecatorul va lua act retragerea mea din Asociația Salvați Bucureștiul, colegii mei vor continua fara mine.Exista niște litigii intre Asociația Salvați Bucureștiul și Primaria Capitalei, in majoritatea acestor litigii se cere declararare unor acte ca fiind ilegale. Judecatorul va judeca…

- Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei afirma luni ca Gabrielei Firea, candidatul PSD, ii este frica sa participe la o dezbatere publica cu el, strategia ei fiind, in opinia lui Dan, de a minti in medii controlate si de a cheltui milioane de euro din banii bucurestenilor…