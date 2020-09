Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca singurul candidat la Primaria Bucuresti care poate sa o invinga pe Gabriela Firea, candidata PSD, este Nicusor Dan. "Nicusor Dan este un om care cunoaste bine Bucurestiul, un om care nu de ieri de astazi este preocupat de Bucuresti.…

- Este bomba anului in politica. Celebrul actor, Florin Calinescu, a intrat in cursp. S-a aflat ce funcție vizeaza. Toți politicienii sunt in stare de șoc. Nu s-ar fi așteptat nimeni la o asemenea mutare de ultima ora. Totul a devenit deja oficial. Surpriza colosala pe scena politica înaintea…

- Cercetatorii din SUA au reușit sa stabileasca care este ordinea aparitiei si manifestarii simptomelor COVID-19. Acest lucru este extrem de important, spun specialiștii pentru ca ar putea ajuta persoanele infectate sa se izoleze si sa ceara ajutorul medicilor in timp util.Citește și: SONDAJ…

- Razboiul a inceput! Cursa pentru Primaria Capitalei este stransa intre Nicușor Dan și Gabriela Firea, arata sondajele care indica preferințele actuale ale bucureștenilor. Cu toate astea, actualul edil al Capitalei l-a atacat dur pe fostul președinte al Romaniei. Gabriela Firea ataca! Mesajul dur catre…

- ALEGERI BUCURESTI 2020. Un sondaj electoral realizat pe Municipiul Bucuresti indica faptul ca Nicusor Dan conduce in preferintele de vot pentru alegerile locale, obtinand 46,3%, in timp ce actualul primar, Gabriela Firea, ar lua 38,9% dintre voturi.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti seara ca i se pare "incredibil" ca Nicusor Dan vrea sa fie primarul Bucurestiului, in conditiile in care in patru ani de parlamentar nu a putut sa vina cu o lege "buna" pentru Capitala. "Sa fii parlamentar, sa te pregatesti pentru campania…

- 18 august este data-limita pana la care partidele politice, alianțele electorale sau candidații independenți trebuie sa notifice Biroul Electoral Central cu privire la numele cu care participa la alegerile...

- Biroul Electoral Central a respins, vineri, cererile de înregistrare a semnelor electorale ale candidatilor independenti Nicusor Dan, Dan Cristian Popescu, Gheorghe Man si Lucian-Tiberiu Bodea la alegerile locale.„Având în vedere cererea de privind înregistrarea…