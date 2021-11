Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea dintre Nicusor Dan si Florin Citu, mutata pentru ca primarul nu are certificat verde si nu poate intra in Palatul Victoria Intalnirea dintre Nicusor Dan si Florin Citu, mutata pentru ca primarul nu are certificat verde si nu poate intra in Palatul Victoria Primarul general Nicusor Dan…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și edilul sectorului 6, Ciprian Ciucu, au fost chemați de Florin Cițu la Palatul Victoria, au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale. Intalnirea va avea ca principal...

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și edilul sectorului 6, Ciprian Ciucu (președintele PNL București), au fost chemați de Florin Cițu la Palatul Victoria, au declarat pentru stiripesurse.ro surse guvernamentale. Intalnirea va avea ca principal subiect problema termoficarii. „Premierul Florin…

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat ca este in a doua saptamana de carantina dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID, deși este vaccinat. El susține ca are un plan de termoficare pentru zona de Vest a Capitalei, pe care vrea sa i-l prezinte primarului Capitalei, Nicușor Dan. „Am fost puțin…

- Prim-vicepresedintele PSD, senatorul Gabriela Firea, a precizat ca nu a participat la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului de sambata pentru ca “nu participa la mascarade”, argumentand ca pentru ea USR PLUS si Orban “inseamna Nicusor Dan si Clotilde Armand”. Ea adauga ca textul motiunii…

- Ciprian Ciucu, liderul PNL București și primar al Sectorului 6, i-a dat un ultimatum primarului Capitalei, Nicușor Dan, dupa o discuție neconcludenta despre condițiile de colaborare. ”Nicușor, mingea e la tine, decizia daca suntem o echipa sau joci singur, pe post de libero, iți aparține. Noi suntem…

- Realizarile primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, sunt "zero", la aproape un an de mandat, sustine senatorul PSD Gabriela Firea, potrivit Agerpres. "Mai are Capitala primar general? Se mai ocupa cineva si de problemele bucurestenilor? Au mintit, manipulat, au luat votul si acum intorc spatele…

