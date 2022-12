Primarul Capitalei s-a imprumutat la banca pentru a achita datoria istorica la Termoenergetica. Nicușor Dan s-a laudat pe Facebook, dar nu a precizat cand vor avea toți bucureștenii caldura și apa calda. Primarul Capitalei, Nicusor Dan a scris pe pagina sa de Facebook ca a platit datoria de 500 de milioane de lei catre Termoenergetica, […] The post Nicușor Dan a facut credit, dar a platit datoria istorica la Termoenergetica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .