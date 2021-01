Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca, in ultimii ani, banii Primariei au fost cheltuiti pe targuri si concerte si nu pe proiecte importante de care Bucurestiul are nevoie. El a adaugat ca nu a gasit, cand a devenit primar, un portofoliu de proiecte deja incepute, astfel ca se va…

- Nicusor Dan a afirmat ca Gabriela Firea continua sa fie dominata de aceleasi resentimente si nervi cu care a condus Primaria Capitalei. Edilul o sfatuieste sa dea in judecata lumea pe banii ei, pentru ca PMB a incheiat razboaiele stupide cu presa. „Cat despre sfetnicul sau procesoman, domnul Aurelian…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța o schimbare in conducerea Primariei Capitalei. "Azi am decis schimbari in conducerea Administrației Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, subordonata Primariei Capitalei. Pleaca din funcții Marius Coaje, director adjunct și Alina…

- Locuințele romanilor sunt imbatranite, iar viețile lor pot fi puse in pericol. Autoritațile lucreaza cu o legislație veche de peste 24 de ani și cu fonduri puține alocate la nivel national. Puține sunt exemplele unde autoritațile locale au gasit soluții. In Capitala, in ultimii patru ani au fost realizați…

- "Le-am spus ca acum am incredere sa transfer banii in contul Primariei pentru incalzire, nu sa caut soluții sa se duca banii la ELCEN", i-a spus Ludovic Orban lui Nicușor Dan in ziua investiturii sale in funcția de edil al Bucurestiului. Gabriela Firea spune ca este inuman si inimaginabil…

- ”Fara indoiala ca o sa avem curand un bilet unic, pentru ca e logic ca lucrul asta sa se intample. A si functionat aceasta chestiune in urma cu patru sau cinci ani daca nu ma insel. Trebuie sa existe doar un mecanism corect de decontare intre aceste doua entitati, asta e tot. Este ceva extrem, extrem…