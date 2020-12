Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, l-a dat afara pe managerul Spitalului Filantropia, Dan Ștefan Simpalean. Edilul a declarat ca demiterea s-a facut in baza unor nereguli semnalate de Curtea de Conturi și Corpul de Control al primarului. Nicușor Dan a postat pe Facebook un mesaj in care anunța ca l-a demis pe managerul Spitalului Filantropia. “Azi am decis incetarea atributiilor de manager al Spitalului Filantropia Bucuresti ale domnului Simpalean Dan Stefan. Am facut acest lucru dupa ce am primit rapoartele si analizele Curtii de Conturi si Corpului de Control al primarului, in care…