- Targul de Craciun este unul dintre cele mai așteptate evenimente de peste an. In Capitala, casuțele colorate și spiritul Craciunului se va impartași in doua locații, in Piața Constituției și in Parcul Drumul Taberei, loc unde organizatorii promit o mulțime de surprize.

- Sarbatorile de iarna sunt cele mai frumoase și mai dorite din an, astfel ca pregatirile au inceput deja. Astfel ca administrațiile locale sunt preocupate de organizarea targurilor de Craciun.

- Primarul Capitalei a declarat marti, 24 octombrie, ca suma bugetata in acest an pentru Targul de Craciun și luminițe se ridica la aproximativ 12,5 milioane de lei, adica 2,5 milioane de euro.Nicusor Dan a fost intrebat de jurnaliști ce poate spune despre luminitele de Craciun, in conditiile in care…

- Targurile de Craciun din Romania sunt foarte așteptate in aceasta perioada, mai ales de catre copii. Spiritul sarbatorilor de iarna se indreapta incet inspre noi, astfel ca administrația orașelor din Romania fac ultimele pregatiri. Iata care este orașul unde Targul de Craciun se va deschide cel mai…

- Targul de Craciun de la Sibiu 2023 se deschide pe 17 noiembrie: Magia sarbatorilor intr-o noua ediție impresionanta și plina de surprize Targul de Craciun de la Sibiu 2023 se deschide pe 17 noiembrie: Magia sarbatorilor intr-o noua ediție impresionanta și plina de surprize Targul de Craciun de la Sibiu,…

- Tradiționalul Targ de Craciun din București, ajuns la ediția cu numarul 16, va avea loc in perioada 30 noiembrie-26 decembrie in Piața Constituției, a anunțat primarul Nicușor Dan, luni, 9 octombrie.Primaria Capitalei a lansat un apel in vederea identificarii unui partener pentru organizarea Targului…

