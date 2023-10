Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a confirmat duminica faptul ca va candida ca independent la alegerile viitoare pentru Bucuresti, cu sustinerea partidelor care isi doresc acest lucru. El a precizat ca vrea sa continue proiectele incepute. Nicusor Dan participa, duminica, la evenimentul „Strazi…

- Nicușor Dan a vorbit despre lucrari la rețeaua de termoficare afirmand ca acestea vor face ca iernile sa fie tot mai bune din perspectiva furnizarii de apa calda și caldura. Primarul general al Capitalei a susținut, de asemenea, ca au fost schimbați circa 180 km de conducte din 1000 și ca s-a intervenit…

- Politicienii romani se afla in fața celui mai mare examen din intreaga cariera: potrivit celui mai recent sondaj INSOMAR prezentat, in exclusivitate, de Realitatea PLUS, polii puterii s-au schimbat radical!Increderea romanilor in actuala coaliție scade, se pare, de la o zi la alta. Daca pana acum batalia…

- Diana Sosoaca si-a lansat candidatura la Primaria Capitalei noaptea, in HerastrauIn stilul neconventional care a consacrat-o, Diana Sosoaca, presedintele S.O.S. Romania, si-a lansat candidatura la Primaria Capitalei noaptea, in parcul Herastrau din Bucuresti, printr-un live pe contul de facebook,…

- "Gabriela Firea are un sprijin care e consistent in Bucuresti. In mod cert a fost explodat scandalul ca sa ii faca rau lui Firea. Asta nu inseamna ca nu s-a intamplat ce s-a intamplat acolo - batranii au fost exploatati, au fost tinuti in conditii inumane.Am spus si repet: sunt convins ca ea nu a stiut…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, face publice rezultatele unor sondaje de opinie privind alegerile locale de anul viitor pentru Primaria Capitalei care arata ca, daca ar candida independent, ar avea votul a 23% dintre bucuresteni.

- Rezultatele unui sondaj dat publicitații astazi zguduie scena politica. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, Gabriela Firea ar caștiga alegerile pentru un nou mandat de primar general al Capitalei, arata un sondaj INSOMAR. In ciuda implicarii numelui sau in scandalul azilelor grozei, daca…