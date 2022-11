Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a avut, marți, o intalnire cu reprezentanții bancilor cu care a discutat posibilitatea de a contracta un credit de 500 de milioane de lei pentru a putea achita datoria catre Termoenergetica reprezentata de diferențele intre prețul real și tariful stabilit de ANRE.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a raspuns joi criticilor aduse de liderul PSD Marcel Ciolacu, el afirmand ca il roaga pe presedintele PSD sa dea telefon la ministrul de Finante, Adrian Caciu, astfel incat sa rezolvam problema cu datoria restanta pentru Termoenergetica. Nu cerem mai mult decat s-a dat…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, atrage atentia asupra faptului ca PMB va plati in acest an 1,5 miliarde de lei subventii pentru termoficare, in conditiile in care in perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar in 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei. Edilul general a declarat ca…

- Primaria Capitalei ar urma sa-și stinga datoria de 220 de milioane de lei catre Termoenergetica la finalul acestui an, a declarat joi primarul general Nicușor Dan. Edilul a mai precizat ca „in zilele urmatoare” datoria va fi redusa la 140 de milioane de lei.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca Primaria Capitalei va achita pana la sfarsitul anului datoria de 220 de milioane de lei pe care o are catre Termoenergetica, dar ca a solicitat sprijinul Guvernului pentru datorii acumulate din trecut, ajunse la o valoare totala de 600 de milioane…

