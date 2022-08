Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Serviciului Sanatate și Securitate in Munca din cadrul Primariei Municipiului București a fost demis vineri pentru deficiențe in activitate, a anunțat primarul general Nicușor Dan intr-un mesaj pe Facebook . Decizia vine ca urmare a incidentului de luni cand un copil de 7 ani a fost grav ranit…

