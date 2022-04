Nicușor Dan a anunțat de când încep dezinsecția și deratizarea în București Spre deosebire de anul trecut, dezinsecția și deratizarea ar urma sa inceapa la timp in București, anunța primarul general Nicușor Dan. „Maine (marți, n.r.) dimineața incepem primul tratament de combatere a capușelor dintre cele patru programate anul acesta in București. Acțiunea debuteaza in parcuri, iar toate primariile de sector au fost anunțate. De asemenea, deratizarea e in desfașurare și suntem chiar inaintea programarii, fiindca timpul ne-a permis sa facem și tratamente de deratizare exterioara. A avut loc deja un tratament de deratizare interioara in subsoluri, iar urmatorul va fi la toamna”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”!, a anunțat primarul Nicușor Dan. „In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii…

- Doi barbati au fost retinuti de politisti dupa ce au introdus in tara, din Spania, aproximativ 11 kilograme de canabis, prin intermediul unei firme de curierat, a informat, joi, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanta.…

- Primarul general, Nicusor Dan, a vizitat vineri seara centrul pentru refugiati de la Romexpo, explicand ca este vorba despre o solutie de rezerva, astfel ca va fi utilizat doar in cazul in care vor fi ocupate toate celelalte 4.300 de locuri din Capitala. “Este un centru de rezerva, de backup. In momentul…

- Ambasada Ucrainei in Egipt a adresat o scrisoare statului egiptean și ministerului turismului pentru a pastra turiștii ucraineni și a-i gazdui in hotelurile din Egipt din cauza inchiderii spațiului aerian ucrainean. Pe de alta parte și Romania sare in ajutorul Egiptului și-i va primi pe cetațenii egipteni…

- Un nou protest spontan in București. Angajații Companiei de Administrare Lacuri, Parcuri și Agrement au ieșit in strada. Aceștia protesteaza impotriva edilului Capitalei, Nicușor Dan. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul ca Nicușor Dan vrea sa desființeze compania. Un alt motiv este faptul ca edilul a…

- Liderul Sindicatului Transportatorilor din Bucuresti, consilierul PSD Vasile Petrariu, insista ca soferii STB vor relua lucrul doar atunci cand directorul general al STB va fi demis de Consiliul de Administratie. El a susținut ca la negocieri fara el nu va merge nimeni din partea Sindicatului Transportatorilor,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, in aceasta dimineața, ca greva initiata de sindicalistii din Societatea de Transport Bucuresti (STB) este una ilegala, cu substrat politic. Intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Primariei Generale, edilul a afirmat ca greva este o actiune…

- „Avem o greva la STB, acțiune foarte grava care afecteaza foarte mulți bucureșteni. Este o greva ilegala pentru multe motive. In primul rand, suntem in stare de alerta și nu se fac greve.Chiar daca n-am fi in stare de alerta exista obligație legala ca pentru transportul public sa fie asigurata o activitate…