Nicușor Dan a anunțat când se rezolvă problema apei calde în Capitală „O saptamana – o saptamana și un pic” este termenul estimat de primarul Nicușor Dan pentru reluarea furnizarii apei calde in București. Edilul a aratat ca acestea sunt cauzate de ELCEN, pentru ca a decis sa intre in revizie simultan cu doua centrale. „O revizie dureaza intre patru si șase saptamani, sper, deci deja suntem la trei saptamani de cand a inceput, eu sper sa mai dureze o saptamana – o saptamana si un pic“, a spus Nicusor Dan, miercuri, intr-o conferinta de presa. El a mentionat ca oprirea furnizarii apei calde este „semnificativa” in sectoarele 4 si 5. „Am vrut sa fiu foarte echilibrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan spera ca problemele cu apa calda sa se rezolve intr-o saptamana Foto: Arhiva/ bucurestifm.ro. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca spera ca problemele privind furnizarea apei calde din Bucuresti sa se rezolve în aproximativ o saptamâna. Edilul a…

- Problemele cu furnizarea apei calde care afecteaza sute de blocuri din București ar urma sa fie rezolvate „intr-o saptamana și un pic", a declarat miercuri Nicușor Dan intr-o conferința de presa, potrivit Hotnews. Situația este pusa pe seama Elcen care a decis sa intre in revizie cu doua centrale.„O…

- Gravele probleme pe care le are Bucureștiul, de multa vreme, cu apa calda, s-ar putea rezolva intr-o saptamana, dupa cum a anunțat primarul Nicușor Dan. Edilul a explicat ca necazurile provin de la ELCEN, care a decis sa intre in revizie simultan cu doua centrale. Nicușor Dan a anunțat cand va fi apa…

- Intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, cate blocuri din Capitala sunt afectate din cauza nealimentarii cu apa calda, Nicusor Dan a raspuns ca situatia este „semnificativa” in sectoarele 4 si 5 „Eu am vrut sa fiu tot timpul foarte echilibrat in relatia pe care o avem cu ELCEN-ul. Dupa cum stiti,…

- Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a declarat, miercuri, ca problemele cu apa calda din București sunt din cauza ELCEN, companie deținuta de Ministerul Energiei, care a intrat in revizie. Edilul susține ca o soluție ar fi preluarea ELCEN de catre Primaria Capitalei.

- Electrocentrale Bucuresti (Elcen) va iesi din insolventa cu certitudine in acest an si, daca exista vointa din partea Primariei Capitalei, va putea fuziona cu Termoenergetica, a declarat, marti, Claudiu Cretu, administrator special al Elcen.

- Primarul general, Nicusor Dan, a declarat, marți, referitor la furnizarea deficitara a apei calde in Sectorul 2, ca a fost vina ELCEN - "o avarie repetata la CET Sud". Citește și: Criza apei calde in București / Primarul Sectorului 2: Situatia e foarte grea; vor mai fi probleme "A fost…

- Primarul general al Capitalei a avut joi discutii cu ministrul Energiei si cu reprezentantii Elcen si Termoenergetica. El a precizat ca impreuna cu Virgil Popescu a convenit asupra necesitatii crearii unei centrale provizorii la fostul CET Titan care va permite furnizarea caldurii si apei calde la…