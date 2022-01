Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Nicusor Dan, a anuntat luni ca a semnat acordul pentru modernizarea altor 11 kilometri din reteaua primara de termoficare a Capitalei. "Lucrarile vor incepe in luna ianuarie si vor fi realizate de Compania Energetica. Segmentul care urmeaza sa fie modernizat este aferent magistralei…

- Primarul general al Capitalei se lauda, intr-o postare pe Facebook, ca a reușit sa semneze acordul pentru modernizarea altor 11 kilometri din reteaua primara de termoficare a Capitalei. Lungimea totala care trebuie reparata este de apoximativ 700 de kilometri. In postare, Nicușor Dan se lauda cu modernizarea…

- "Am semnat Acordul pentru modernizarea altor 11 km din rețeaua primara de termoficare. Lucrarile vor incepe in luna ianuarie și vor fi realizate de Compania Energetica. Segmentul care urmeaza sa fie modernizat este aferent magistralei Grozavești și face parte din cei 40 de kilometri de rețea de termoficare…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, vineri seara, ca majoritatea USR-PNL-PMP din Consiliul General nu a ajuns inca la un acord in ceea ce priveste pretul gigacaloriei. Primarul anunta ca va continua discutiile cu consilierii, pana in 26 noiembrie cand va avea loc sedinta, dar si cu…

- Conform calculelor care reies din declarațiile edilului Capitalei, Bucureștiul nu are șanse sa-și modernizeze rețeaua de termoficare mai devreme de urmatorii 40-50 de ani. Asta pentru ca, arata el, intr-un an de mandat a reușit sa reabiliteze doar 15 kilometri de rețea, din cei 700 care necesita reparații!…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca in acest an au fost reabilitati doar 15 kilometri de retea primara de termoficare, motivand ca documentatiile necesare lucrarilor nu erau pregatite. „Pentru asta am fi avut bani. Din pacate – sau, in fine, asa este sistemul – cand esti autoritate…

- Primarul general Nicușor Dan a declarat sambata ca 50 de kilometri din rețeaua primara de termoficare a Bucureștiului vor fi reabilitați anul viitor. Intr-un interviu pentru Digi24, el a precizat ca din cauza ca documentațiile necesare lucrarilor nu erau pregatite, in 2021, au putut fi reabilitați doar…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, vineri, ca Primaria Municipiului București poate mari subventia pe care o acorda in acest moment pentru termoficare, cu pana la 200 de milioane de lei. In acest an Primaria va achita integral subvenția Nicușor Dan a susținut, vineri, o conferinta de presa,…