Stiri pe aceeasi tema

- ​​Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca angajatul ca angajatul Directiei Urbanism surprins de camerele de filmat fugind cu documente s-a angajat prin transfer la Primaria Sectorului 3, noteaza Hotnews . „Am aflat unde a fugit angajatul Directiei Urbanism din Primaria Capitalei surprins pe camera…

- Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat miercuri ca a finalizat o evaluare a activitații Direcției de Urbanism din Primarie, urmand sa fie sesizata Comisia de disciplina pentru cercetarea unor angajați. Acesta spune ca la primirea informației, unul dintre angajații direcției a fugit…

- Așteptam ziua in care primarul general Nicușor Dan sa dea vina pe razboiul din Ucraina pentru dezastrul din Capitala. Iata ca a venit și acea zi, dupa mai puțin de trei luni de la declanșarea invaziei din țara vecina. Edilul-șef spune ca indelung anunțatele lucrari de modernizare a sistemului public…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reacționeaza la macelul de la Bucha:”Autorii acestor crime odioase nu trebuie sa ramana nepedepsiți.” Ce a declarat Ursula dupa convorbirea telefonica cu Zelenski: “In aceasta dupa-amiaza am discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunta ca Teatrul Metropolis nu se inchide, ci doar „robinetul risipei” si nu va renunta la ideea de a „pune in ordine” teatrele, „chiar daca asta nemultumeste”. „Dezmint categoric o stire falsa care circula de ieri pe Internet: Teatrul Metropolis nu se inchide! Ce se…

- Guvernul plafoneaza prețul energiei prin Ordonanța de Urgența, care va fi aprobata in ședința de vineri, 18 martie. Proiectul acestei OUG indica masuri de plafonare a pretului la energia electrica si la gaze naturale. Masurile de plafonare vor fi aplicate timp de un an, de la data de 1 aprilie 2022.…

- Refugiații din Ucraina vor putea fi gazduiti in pavilionul central al complexului Romexpo, potrivit unei hotarari adoptate marti, in unanimitate, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. In debutul sedintei, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca preluarea spatiului de la Romexpo…

- Nicușor Dan , Primarul general al Capitalei, a anunțat ca București se va infrați cu Kiev. „Pentru a ne arata solidaritatea cu capitala Ucrainei aflata acum sub asediu, am hotarat sa aprobam infrațirea dintre București și Kiev. Ne apropie aceleași valori europene, ne apropie dorința de pace și colaborare”,…