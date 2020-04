Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat procentele celor trei mari partide pe Bucuresti: PSD se mentine in continuare pe primul loc, cu un scor de peste 30%, PNL vine pe locul secund, in timp ce Alianta USR-PLUS e cotata doar cu 20%. Nicusor Dan sustine ca are prima…

- „Ce credeți ca s-a intamplat acum patru ani, cand totul in București a fost caștigat la alegerile locale de politicieni PSD, fapt fara precedent pentru Capitala dupa 1989?” a fost intrebat Nicușor Dan, duminica seara, la Digi24. „Daca ne uitam azi in urma, la 2016, pare ca am fost toți tampiți: n-am…

- Purtatorul de cuvant al Aliantei USR-PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat, joi, ca anuntul PNL de sustinere a candidaturii lui Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei a schimbat datele problemei, Vlad Voiculescu urmand sa anunte in scurt timp decizia luata."Cu siguranta, Vlad Voiculescu este un politician…

- Deputatul liberal Cezar Preda a declarat, miercuri, la Targoviste, ca PNL nu trebuie sa faca niciun cadou la alegerile din acest an. "Ce cred eu: nu se va face niciun cadou in niciun oras mare si Bucuresti. PNL va candida singur, pentru ca primarul general al Capitalei poate fi noul presedinte…

- Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Nicusor Dan a anuntat ca astazi continua intalnirile cu partenerii din Opozitie pentru stabilirea candidatului unic la Primaria Capitalei. "Ma voi intalni cu candidatul Plus, Vlad Voiculescu, și ii voi propune trei lucruri: 1. sa facem echipa acum…

- Deputatul PNL Matei Dobrovie afirma ca Nicusor Dan este cel mai bun candidat pentru Primaria Capitalei dintre cei care si-au anuntat intentia de a candida pana acum, argumentand ca ”nu ne mai putem permite inca patru ani cu Firea Faliment”.

- PNL ar putea propulsa tandemul Ludovic Orban – premier, Rares Bogdan – primar general. PNL este cotat cu 32% intentie de vot pentru Primaria Capitalei, in timp ce Alianta USR-PLUS inregistreaza 29%. PSD nu trece de 15%, spre deosebire de Gabriela Firea, care atinge 30%. Datele apar intr-un sondaj comandat…

- Liberalii au comandat un sondaj de opinie in care-i vor masura pentru Primaria Capitalei pe Rares Bogdan (europarlamentar), Violeta Alexandru (liderul PNL Bucuresti), Ciprian Ciucu (liderul PNL Sector 6) si Ionel Danca (seful cancelariei premierului). Din afara partidului, liberalii ii vor testa pe…