Nicușor Constantinescu a adunat 32 de ani de închisoare din 5 sentințe Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a strans 32 de ani de inchisoare din 5 sentințe definitive, ultima dintre pedepse, de 8 ani de inchisoare, fiind data joi, de Curtea de Apel Galați. Dupa contopirea celor 5 pedepse care insumeaza, acum 32 de ani de inchisoare, Nicușor Constantinescu va executa, cu siguranța, mai […] The post Nicușor Constantinescu a adunat 32 de ani de inchisoare din 5 sentințe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, a strans, pana in prezent, 32 de ani de inchisoare din 5 sentințe definitive date de instanțele din Constanța, București și Galați.

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta a fost condamnat, joi, magistratii de la Curtea de Apel Galati, la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul finantarii ilegale a fundatiilor Fantasio si Thalia.

Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Galați, la 8 ani de inchisoare cu executare in dosarul finanțării ilegale a fundațiilor Fantasio și Thalia. Decizia este definitiva.

