- Valentin Mihaila (20 de ani) și Nicușor Bancu (27 de ani) sunt pe lista lui Orlando City. Daca transferul lui Florinel Coman (21) pica, americanii se vor reorienta catre starurile de la Universitatea Craiova. In cazul in care Orlando City nu va accepta pretențiile lui Gigi Becali pentru Florinel Coman,…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Corneliu Papura, a prefatat astazi derbiul cu FCSB. Jocul este programat duminica, de la ora 20.30, pe Arena Nationala, si conteaza pentru etapa a doua din play-off-ul Ligii 1. „Indiferent de rezultatul jocului de duminica seara nu este nimic jucat“ Corneliu…

- OPINIE // Craiova n-are fața de titlu in acest moment. Inca! In meciurile din sezonul regulat cu contracandidatele CFR și FCSB, oltenii n-au dat gol și n-au scos nici macar un punct. CS Universitatea intra in play-off pe poziția a doua, la numai 3 puncte de liderul CFR dupa injumatațire. ...

- Capitanul echipei Lazio, Senad Lulic, a fost operat, miercuri, la glezna stanga, si va fi indisponibil sase saptamani potrivit news.ro.Jucatorul bosniac de 34 de ani avea dureri la glezna de mai mult timp, astfel ca miercuri a fost supus unei operatii. El ar putea reveni pe teren la…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare intalnirii cu FC Viitorul. Disputa din cadrul etapei 24 a Ligii 1 este programata duminica, de la ora 20.00, la Ovidiu – Constanta. Antrenorul Stiintei, Corneliu Papura, a avut cuvinte laudative in privinta Viitorului. A admis…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare intalnirii cu FC Viitorul. Disputa din cadrul etapei 24 a Ligii 1 este programata duminica, de la ora 20.00, la Ovidiu – Constanta. La intalnirea cu reprezentantii mass-media din Banie au fost prezenti capitanul Nicusor Bancu…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Nicusor Bancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se simte foarte bine si spera ca adversarii de la FC Viitorul sa nu faca o partida foarte buna in acest weekend, noteaza news.ro.“Va fi din nou un meci foarte frumos, cum a fost de…