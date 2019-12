Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Irlanda de Nord a fost arestat in dosarul referitor la moartea a 39 de migranți vietnamezi, ale caror cadavre au fost descoperite in octombrie intr-un camion frigorific in Essex, a anunțat Poliția britanica, citata de Euronews, potrivit Mediafax.ro.Autoritațile au informat ca…

- Cazul camionului din Essex, Marea Britanie, in care au fost descoperite 39 de persoane decedate, este departe de a fi rezolvat, insa polițiștii britanici au noi piste. Mai exact, aceștia cauta doi frați din Irlanda de Nord, care sunt suspectați de omor din culpa și trafic de persoana.

- Poliția din Marea Britanie a anunțat, in cursul zilei de vineri, ca doua persoane, un barbat și o femeie, au fost arestate in cazul camionului descoperit in apropiere de Londra, in care se gaseau 39 de imigranți decedați. Șoferul, care este originar din Irlanda de Nord, se afla in continuare in arest…

- Politia britanica a perchezitionat doua imobile in Irlanda de Nord in noaptea de miercuri spre joi, dupa descoperirea cu o zi inainte in Regatul Unit a unui camion frigorific cu 39 de cadavre. In varsta...

- Camionul inmatriculat in Bulgaria plecase marti din Belgia, iar sambata a ajuns pe teritoriul Marii Britanii. Procurori belgieni au confirmat ca vehiculul a fost expediat marti cu vaporul din portul belgian Zeebrugge. Cele 39 de persoane moarte, intre care si un adolescent, au fost gasite…

- Poliția britanica a descoperit 39 de morți intr-o remorca de TIR din parcul industrial Waterglade din zona Essex de langa Londra, informeaza BBC. Șoferul tirului a fost arestat. Cadavrele au fost descoperite in urma unui apel al numarul de urgența facut dimineața in jurul orei 03.40 (ora Romaniei).Parcul…

- Pozitie oficiala ALTEX Romania: ”Campania la care se face referire in mesaj nu este organizata de ALTEX Romania, fiind o campanie falsa, inșelatoare, derulata de escroci care folosesc cartele pre-pay și astfel nu pot fi identificați chiar daca, de fiecare data cand astfel de cazuri de frauda…

- Marea Britanie este programata sa paraseasca UE pe data de 31 octombrie, iar companiile ce activeaza in Regat sunt tot mai ingrijorate de lentoarea cu care progreseaza discuțiile pe marginea Brexit-ului. Producatorii și furnizorii din industria auto au lansat un nou avertisment cu privire la consecințele…