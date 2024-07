Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Shannen Doherty, cunoscuta pentru rolurile din serialul Beverly Hills si Charmed, a murit sambata, la varsta de 53 de ani.Cunoscuta ca Brenda din Beverly Hills, ea se lupta cu cancerul de ani de zile, potrivit stiripesurse.ro.Shannen Doherty a murit pe 13 iulie, la varsta de 53 de ani, a anuntat…

- Actorul american Mike Heslin, care apare in serialul "Special Ops: Lioness", a murit la varsta de 30 de ani.Anuntul a fost facut pe Instagram sotul sau Nicolas James Wilson. "Mike era tanar, avea o sanatate perfecta, iar medicii nu au nicio explicatie cu privire la ceea ce s a intamplat", scrie el in…

- Profesoara Stefania Munteanu s a stins din viata. Intreaga cariera profesionala a profesoarei Munteanu s a desfasurat la Liceul Ovidius din Constanta Liceul de matematica fizica nr. 1, Liceul industrial nr. 10 .Pentru acest liceu, tot ceea ce s a infaptuit in acesti ani a fost si prin contributia doamnei…

- Prof. Ion V. Ionescu, legendarul antrenor de fotbal, implinise 88 de ani la 2 mai. Aseara el a plecat la Domnul. Ion V. Ionescu s-a nascut la data de 2 mai 1936 in comuna Rudna (județul Timiș). A jucat fotbal la echipele Poli Timișoara (1945-1954), Progresul Sibiu (1955), Știința București (1956-1959)…

- Actrița Ileana Stana Ionescu a incetat din viața, duminica, la varsta de 87 de ani. Indragita actrița se afla in spital.Ileana Stana Ionescu, in varsta de 87 de ani, s-a retras din viața publica de peste cinci ani, dupa o cariera de șase decenii in teatru.

- Mama lui Michelle Obama, fosta Prima Doamna a SUA, a murit la 86 de ani. Marian Robinson s-a stins din viața vineri, au anuntat familiile Obama si Robinson, relateaza Reuters. Doliu in familia lui Barack Obama Numita afectuos „prima bunica”, Marian Robinson a avut un rol esential in creșterea nepoatelor…

- Generalul Anatolie Simac, fostul viceministru al Ministerului Afacerilor Interne, ex-comandant al Trupelor de Carabinieri, general de brigada in rezerva, s-a stins din viața. Anunțul tris a fost facut de reprezentanții Inspectoratului General de Carabinieri al MAI.

- Arhimandritul Irineu Dogaru, Eclesiarhul Bisericii "Sfintii Serghie si Vah" de la Palatul Cotroceni, a trecut la Domnul sambata, la varsta de 62 de ani.Potrivit Basilica.ro, Parintele Irineu este cel care s a ocupat de reconstructia Bisericii Palatului Cotroceni, demolata in timpul regimului comunist…