Stiri pe aceeasi tema

- O detinuta de la Penitenciarul Targsor a fost adusa vineri la Unitatea de Primiri Urgente din Spitalul Judetean din Ploiesti, insa dupa mai multe ore petrecute aici, cu dureri insuportabile, a cerut sa fie dusa inapoi. Femeia nimerise fix intr-un moment in care in unitatea medicala se declansa un scandal…

- Un barbat din judetul Satu Mare a fost retinut pentru 24 de ore pentru ca a vrut sa isi omoare fosta sotie cu masina, informeaza vineri Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare. Potrivit sursei citate, barbatul a amenintat-o pe femeie, iar cand aceasta s-a dus spre sediul Politiei pentru…

- DECIZIE… Acuzat de o fosta angajata de agresiune fizica si violenta verbala, Ion Matei, patronul unui market de fructe si legume din Barlad, scapa de raspunderea penala. Zilele trecute, magistratii curtii de Apel au decis incetarea procesului penal impotriva acestuia si au obilgat-o pe fosta angajata…

- Pe masa Guvernului s-a aflat luni o hotarare care vizeaza și Penitenciarul Gherla. Este vorba despre inființarea unui pavilion nou pentru deținuți. Potrivit hotararii guvernului, „se autorizeaza Ministerul Justiției, prin Administrația Naționala a Penitenciarelor, sa efectueze cheltuieli pentru achizitia…

- Nadia Comaneci (58 de ani) a explicat pentru Libertatea cum isi petrece timpul in Statele Unite ale Americii, intr-o perioada in care coronavirusul a urcat SUA pe locul trei mondial la numarul de imbolnaviri. In acest context, "Zeita de la Montreal" a marturisit ca ii este teama de raspandirea virusului…

- Incepand de marți, 17 martie 2020, punctul de lucru al Serviciului taxe și impozite situat la adresa Cuza-Voda nr 56, in locația fostei coletarii vamale, va fi redeschis publicului. Intre timp, am reconfigurat spațiul astfel incat sa putem asigura funcționalitatea serviciului odata cu evitarea contactului…

- Primarul din Balești, Gorj, Madalin Ungureanu, a dispus marți realizarea unei anchete interne, dupa ce la fosta școala din satul Gavanești a avut loc o petrecere bahica. Petrecerea ar fi fost organizata luni de catre delegatul satesc Vasile Andrițoiu. Unul dintre participanți chiar s-a urcat pe un scaun…