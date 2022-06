Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 1 iunie, au debutat la Suceava Zilele Festivalului Internațional ”Ciprian Porumbescu” care cuprind o serie de evenimente organizate de Consiuliul Județean pentru a pune in valoare opera marelui compozitor Ciprian Porumbescu evenimentul central constituindu-l Festivalul Internațional „Ciprian…

- Casa Comunitara pentru copiii cu dizabilitați severe din municipiul Chisinau, iși continua activitatea pentru oferirea serviciilor calitative, atit de necesare micuților. Potrivit primarului general Ion Ceban, in prezent, un numar de 12 copii, cu dizabilitați severe, sint ingrijiți in acest tip de serviciu.…

- Operatorii din turism de la Marea Neagra se pregatesc pentru deschiderea sezonului estival 2022, cu peste 100 de unitati de cazare gata sa-si primeasca oaspetii in weekend-ul de 1 Mai, arata datele centralizate de turoperatorul Litoralulromanesc.ro. Potrivit rezervarilor facute pana in acest moment,…

- In taberele de cazare temporara a refugiaților ucraineni din județ se afla in prezent 75 de persoane la o capacitate totala de 2001 locuri asta insemnand un grad de ocupare de aproape 4%. De la inceputul razboiului din Ucraina și pana in prezent in taberele temporare au intra 12.074 de persoane și au…

- La Centrul de consiliere a refugiaților inființat de Universitatea din Suceava, pana acum au fost trimise cinci tiruri cu ajutoare umanitare din Regatul Unit. Sub coordonarea lectorului universitar doctor Lucian Gheorghe Pascuț, ajutoarele au fost distribuite catre centre din regiunile Cernauți și Vinița,…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a declarat ca numarul rezervarilor in unitațile de cazare din Bucovina pentru perioada Sarbatorilor de Paște a inceput sa creasca. Prezent la deschiderea Targului de Paști din centrul Sucevei, Niculai Barba a spus ca „semnalul care vine dinspre…

- Primaria Suceava a trimis astazi primul TIR cu produse alimentare catre regiunea Cernauți din Ucraina. Potrivit primarului Ion Lungu, este vorba de aproximativ 13 tone de alimente,respectiv: malai, faina alba, ulei, zahar, conserve carne porc și vita, sare, paste fainoase, taiței. Valoarea produselor…

- In taberele de de cazare temporara a refugiaților din județ sunt in prezent 155 de persoane gradul de ocupare crescand de la 5% cit a fost in ziua precedenta la 8%. Din cele 1.977 de locuri mai sunt disponibile 1.822. De la inceputul razboiului in Ucraina și pana in prezent in taberele provizorii din…