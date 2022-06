Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a declarat ca reacțiile primite dupa inchiderea Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu” il indreptațesc sa spuna ca a fost o ediție reușita, motiv pentru care „ne vom stradui sa o ducem mai departe”. Niculai Barba a spus ca anul viitor…

- In aceasta perioada se desfasoara in Baia Mare cea de-a 28 –a editie a Festivalului International de Artele Spectacolului “ATELIER”. Vor avea loc spectacole de teatru-dans, teatru-gestual sau teatru in spatii neconventionale, precum si spectacole de circ contemporan sau instalatii umane. Organziatorii…

- In aceasta perioada se desfasoara in Baia Mare cea de-a 28 –a editie a Festivalului International de Artele Spectacolului “ATELIER”. Vor avea loc spectacole de teatru-dans, teatru-gestual sau teatru in spatii neconventionale, precum si spectacole de circ contemporan sau instalatii umane.

- Centrul municipiului Suceava este pregatit pentru concertul de gala din cadrul Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”. Este vorba despre Gala Laureaților și concertul extraordinar susținut de Orchestra Metropolitana din București cu opereta „Crai Nou”, care vor avea loc sambata dupa amiaza.…

- Membrii juriului din secțiunea „Cvartete de coarde” a Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”, eveniment care are loc la Suceava in perioada 2-5 iunie, considera ca acest festival va pune Suceava pe harta europeana a culturii. Afirmația a fost facuta in cadrul conferinței de deschidere a festivalului,…

- Ediția de anul acesta a Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu” va avea loc la Suceava in perioada 2-5 iunie. Inițiat ca semn al recunoașterii creației universale a lui Ciprian Porumbescu, Festivalul Internațional ce poarta numele marelui compozitor bucovinean iși propune sa devina un eveniment…

- Ediția 2022 a Targului de Paști „Produs in Bucovina” s-a inaugurat, astazi, pe esplanada Casei de Cultura din Suceava, in prezența vicepreședintelui Consiliului Județean, Niculai Barba. Pe langa produsele gastronomice tradiționale specifice perioadei pascale se afla meșteri populari. Totodata, sunt…

- La Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" din Suceava se va derula, in perioada 11-13 aprilie 2022, Concursul de Interpretare Instrumentala „Cel mai bun interpret", ajuns la a 23-a ediție, in cadrul caruia vor evolua 61 de elevi de la pian, vioara, viola, chitara, flaut, oboi, ...