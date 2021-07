Stiri pe aceeasi tema

- Noi cluburi forțeaza insolvența ca unica soluție de salvare. Neplatiți de multe luni, pacaliți, fotbaliștii fac coada la sindicat pentru a deschide procese cu angajatorii. AFAN e pe cale sa bata recordul de litigii jucatori-cluburi din toata existența sa. Dinamo pregatește o noua insolvența, la mai…

- Daca la nivelul primului eșalon, inca din startul campionatului s-au așezat clar CFR, FCSB și CSU, la liga a 2-a lucrurile au fost mai complicate. Nu mai puțin de 10 echipe din cele 20 de participante au dorit sa promoveze. Acestea s-au numit Farul, Chiajna, Calarași, U Cluj, Petrolul, Mioveni, Ciuc,…

- Formatia giulesteana va evolua in urmatorul sezon al Ligii I, dupa ce a disparut de pe prima scena fotbalistica a tarii in 2015, iar un an mai tarziu a intrat in faliment. „Adevarul“ prezinta traseul clubului care s-a finalizat cu promovarea de luni seara.

- Rapid a pierdut meciul cu FC U Craiova 1948, scor 1-3, dar sarbatorește promovarea matematica in Liga 1. Adrian Mititelu Jr., șeful clubului oltean, se bucura pentru reușita giuleștenilor. Rapid - FC U Craiova 1948, totul AICI „Este o seara frumoasa pentru fotbalul romanesc, Rapid și Universitatea Craiova…

- Fotbalul din Romania va inregistrat o premiera mondiala.Zece suporteri, ambasadori ai celor maiiubite zece echipe de fotbal din Romania, se vor intrece la „zbor” pe sub apa,in Insulele Maldive!Urmarește totul pe larg, miercuri de la ora 22:00 pe TVR1,in episodul 3 al emisiunii Microbist de Romania.…

- CSA Steaua Bucuresti si-a asigurat locul secund in Campionatul National feminin de polo pe apa, dupa ce a invins-o pe CS Dinamo cu 5-4 (0-1, 1-1, 2-1, 2-1), sambata, in Bazinul Giulesti, in ultimul turneu. K. Szeghalmi, A. Crismaru (2), B. Mihaila si A. Serbanescu au marcat golurile fostei…

- Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, a apreciat atitudinea și devotamentul echipei in ultimele trei meciuri, trei victorii, dezvaluind ca „salvatorul” Jonathan Morsay a inscris chiar și cu probleme medicale. ...

- Marius Șumudica (50 de ani) a analizat partidele din runda a 2-a a play-off-ului din Liga 1 și crede ca nivelul campionatului a scazut fața de edițiile precedente. Marius Șumudica este antrenorul care a adus singurul titlul al celor de la Astra Giurgiu in Liga 1, iar acesta crede ca nivelul campionatului…