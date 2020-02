Stiri pe aceeasi tema

- Cum ne-a obisnuit in fiecare zi, Andrei Niculae vine cu cate o intrebare pentru ascultatorii Virgin Radio Romania prinsi in trafic de cele mai multe ori. De curand s-a hotarat sa salveze aceste raspunsuri si sa le share-uiasca in online. Una din intrebarile de astazi a fost „care este ultimul lucru…

- Dupa 16 ani, Cora Pantelimon vine cu un nou concept care merita toata atenția. Un magazin cu raioane aerisite, rafturi cu un design proaspat și vitrine moderne! Marți, pe 10 decembrie, Andrei Niculae muta emisia Virgin Radio Romania din mijlocul magazinului Cora Pantelimon. Te așteapta surpriza dupa…

- Se tot țin lanț surprizele pentru Andrei Niculae in cel mai lung live on air de la Virgin Radio Romania. 48 de ore de maraton la radio, susținut de Andrei Niculae de vineri și pana duminica. Aproape ca nu trece ora, zi sau noapte, fara ca Andrei sa nu primeasca o vizita sau vreo surpriza... View Article

- Vestea asta e maxima! N O S T A L G I A // La Televizor se va auzi live la Virgin Radio Romania, dupa miezul nopții! Anunțul a fost facut in urma cu cateva secunde de Andrei Niculae, care a precizat ca pregatește o super surpriza și pentru cei care vor lua parte la... View Article

- Killa Fonic a fost pus pe glume de cum a intrat, samata, inn studioul Virgin Radio Romania pentru #MaratonulLuiNiculae5. Dupa ce a aflat ca Andrei Niculae il așteapta cu mancare buna, abia adusa direct de la Beraria H, Killa Fonic a avut parca un zambet mai larg. Dupa ce Andrei Niculae a spus ca ”intr-o...…

- Știi cum e dupa vreo 17 ore de live la radio?! Nu, normal ca nu! Andrei Niculae ne-ar putea spune, doar a pus un nou pariu cu el insuși ca o sa duca la capat un maraton de 48h la Virgin Radio Romania. Și pentru ca nu e chiar simplu sa ramai fresh atata timp,... View Article

- Se fac ultimele pregatiri inainte de primul maraton de 48 de ore la Virgin Radio Romania. De vineri, de la ora 10:00, și pana duminica la aceeași ora, Andrei Niculae va sta cu tine la Virgin Radio Romania pentru a scrie din nou istorie in FM-ul romanesc! Te așteapta muzica live, mulți invitați, un Red...…

- Virgin Radio Romania se pregatește pentru o noua premiera cu Andrei Niculae: un maraton radio de 48 de ore, cu muzica live, invitați și multe surprize pentru tine! Primii invitați Maratonul lui Niculae #5 au fost deja anunțați prin intermediul unui scurt clip video: De vineri, de la ora 10, tune in…