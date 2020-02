NICULAE INTREABA: DACA IUBESTI CU ADEVARAT…

Stiri pe aceeasi tema

- Prima intrebare din emisiunea lui Andrei Niculae de astazi a fost ceva mai reala, dupa cum a pomenit si in direct la Virgin Radio Romania, baiatul cu intrebari cu care te intalnesti in fiecare zi de la 16:00 la 19:00 de luni pana vineri. Astazi, intrebarea „ce ai face daca ti-ai pierde jobul?” a starnit...…

- O noua saptamana, o noua doza de intrebari out of the box din partea lui Andrei Niculae. Ce au raspuns ascultatorii Virgin Radio Romania la intrebarea: „Ce faceai daca erai liber luni?” vezi chiar aici: Alina Sibiu – Nu faceam sarațele!! Plecam intr-un city break direct la Paris ca sa savurez o prajitura…

- Cum ne-a obisnuit in fiecare zi, Andrei Niculae vine cu cate o intrebare pentru ascultatorii Virgin Radio Romania prinsi in trafic de cele mai multe ori. De curand s-a hotarat sa salveze aceste raspunsuri si sa le share-uiasca in online. Una din intrebarile de astazi a fost „care este ultimul lucru…

- In #MaratonulLuiNiculae5, in studioul Virgin Radio Romania,Andrei Niculae l-a intrebat pe Killa Fonic cum isi vede fanbase-ul. “Fanii mei sunt extrem de inteligenti, si spun asta pentru ca interactionez cu ei personal, fizic, la concerte” a raspuns artistul fara sa clipeasca. In momentul in care a fost…

- In noaptea de sambata spre duminica, in #MaratonulluiNiculae5, cel mai mare retro party NOSTLAGIA a pastruns live pe frecvențele Virgin Radio Romania. Cum era de așteptat, Andrei Niculae a dat tonul distracției live pe tote frecvențele Virgin Radio Romania, sincronizand ascultatorii de la radio, app…

- Killa Fonic a fost pus pe glume de cum a intrat, samata, inn studioul Virgin Radio Romania pentru #MaratonulLuiNiculae5. Dupa ce a aflat ca Andrei Niculae il așteapta cu mancare buna, abia adusa direct de la Beraria H, Killa Fonic a avut parca un zambet mai larg. Dupa ce Andrei Niculae a spus ca ”intr-o...…

- Liviu Teodorescu DJ pentru 5 minute la Virgin Radio Romania. Liviu Teodorescu a spus prezent la Maratonul lui Niculae ediția cu numarul 5. Artistul a venit la ora 15:00 pentru a-i oferi lui Andrei un plus de energie care e deja de de 29 de ore in direct. In premiera la Virgin Radio Romania, Liviu...…

- Virgin Radio Romania se pregatește pentru o noua premiera cu Andrei Niculae: un maraton radio de 48 de ore, cu muzica live, invitați și multe surprize pentru tine! Primii invitați Maratonul lui Niculae #5 au fost deja anunțați prin intermediul unui scurt clip video: De vineri, de la ora 10, tune in…