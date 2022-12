Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA l-au trimis, vineri, in judecata pe Niculae Badalau, fostul vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi, sub acuzația de luare de mita și trafic de influența, potrivit unui comunicat al procurorilor. Fostul baron PSD se afla de la mijlocul lunii noiembrie in arest…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1018/VIII/3 din 27 noiembrie 2022 , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpaților: BADALAU NICULAE, la data faptelor consilier de conturi…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, joi, contestatia lui Niculae Badalau la masura arestului preventiv. Joi, Niculae Badalau implineste varsta de 62 de ani. Elena Matache, inculpata in acelasi dosar, care initial a fost plasata in arest la domiciliu va merge si ea in arest preventiv, a decis…

- Niculae Badalau a fost arestat pentru 30 de zile. Badalau, care in prezent este vicepreședintele Autoritații de Audit, este acuzat de dare de mita si trafic de influenta. Fostul senator i-ar fi oferit mita 170.000 de euro unui primar din judetul Giurgiu, in schimbul acordarii unor contracte de lucrari…

- PSD solicita luni lui Niculae Badalau sa isi depuna demisia pentru incetarea mandatului de vicepresedinte al Autoritatii de Audit a Curtii de Conturi, in urma retinerii sale de catre DNA. Potrivit unui comunicat oficial, "PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta penala si a dispus…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere a coruptiei au dispus ieri punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 noiembrie 2022, a inculpatilor: Badalau Niculae, la data faptelor consilier de conturi in cadrul Curtii de…

- Fostul senator PSD Niculae Badalau a fost retinut duminica seara de DNA, pentru 24 de ore, fiind acuzat de savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Masura vine dupa ce Badalau a fost audiat la DNA, intr-un dosar de coruptie. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 noiembrie 2022, a inculpatilor: Badalau Niculae, la data faptelor consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi…