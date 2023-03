Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri ca Niculae Badalau sa fie eliberat din arestul preventiv Fostul baron PSD va fi judecat in libertate, sub control judiciar, in dosarul in care este acuzat de coruptie. In acelasi dosar, complicea lui Badalau, Elena Matache, a scapat din arestul la domiciliu,…

- In cursul zilei de azi, oamenii legii au decis ca Niculae Badalau sa fie plasat sub control judiciar. Așadar, tatal lui Gabi Badalau va fi eliberat din spatele gratiilor, acolo unde se afla inca de la sfarșitul anului trecut.

- Curtea de Apel București a admis vineri, 10 martie, contestația formulata de Niculae Badalau, fost vicepreședinte al Autoritații de Audit din Curtea de Conturi, impotriva prelungirii arestului preventiv, soluție dispusa de Tribunalul Giurgiu pe data de 28 februarie.Nicolae Badalau a fost plasat sub…

- Curtea de Apel București a admis contestația fostului lider PSD impotriva deciziei Tribunalului Giurgiu care a prelungit arestul preventiv și a dus eliberarea sa sub control judiciar. Niculae Badalau se afla dupa gratii din 27 noiembrie cand a fost reținut de DNA intr-un dosar de corupție. Pe durata…

- Alexandru Piturca, fiul fostul selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca, scapa de controlul judiciar, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a admis, marti, contestatia impotriva deciziei dispuse de Tribunalul Bucuresti in dosarul in care acesta este acuzat de cumparare de influenta.

- Curtea de Apel Bucuresti a revocat controlul judiciar impus lui Alexandru Piturca, fiul lui Victor Piturca, in dosarul in care DNA ancheteaza achizitia frauduloasa a unor linii de productie a mastilor de protectie.

- Fostul parlamentar PSD, Niculae Badalau, ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins o contestatie a sa la o decizie de a-l mentine in spatele gratiilor. Fost vicepresedinte al Curtii de Conturi, Badalau a fost trimis in judecata de DNA, in stare de arest preventiv, pentru…