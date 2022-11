Niculae Bădălău, reținut de DNA, după ce a fost săltat și dus la audieri, duminică seară, într-un dosar de corupție Fostul baron social-democrat Niculae Badalau a fost reținut, pentru 24 de ore, de procurorii DNA, intr-un dosar de corupție, spun surse judiciare pentru Digi24. Surse apropiate de ancheta au explicat, pentru Digi24, ca anchetatorii DNA au informații din care reiese ca fostul politician, care a ieșit din PSD in 2020, cand a preluat funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi, ar fi intervenit la instituții pentru acordarea de contracte finanțate din bani publici pentru firmele copiilor sai, pe care le controla, in realitate, tot el. El a fost audiat timp de mai multe ore, dupa ce a fost adus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

