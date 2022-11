Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Badalau, vicepreședintele Curții de Conturi, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA intr-un dosar de corupție, au spus surse judiciare pentru Digi24. Potrivit sursei citate, anchetatorii DNA au informații din care reiese ca fostul politician, care a ieșit din PSD in 2020, cand a preluat…

