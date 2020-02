Stiri pe aceeasi tema

- "Sa nu mai fiu in viata si sa nu se stie ce s-a intamplat cu mine si in ce fel, pentru ca sotul meu, inca ii spun sot ca inca nu am divortat, tot timpul ma ameninta cu cuvinte jignitoare pe care nu pot sa le reproduc pe tv, ma ameninta ca ma va declara nebuna, ca-mi va lua copiii si multe, multe…

- Este vorba despre Adi Minune, care ii numeste "fini" pe Florin Salam si Roxana Dobre. Intrebat de reporterul Antenei 1 despre cei doi, manelistul a precizat ca a mai vorbit, atat cu al sau coleg de scena, cat si cu iubita lui. Prea multe detalii nu a oferit Adi Minune, insa a lasat sa se inteleaga…

- Este circ fara margini in familia lui Niculae Badalau. Claudia Patrașcanu, fosta soție a lui Gabi Badalau, l-a dat in judecata pe fiul pesedistului. Lucrurile intre cei doi au degenerat dupa ce s-au desparțit și Claudia Patrașcanu a fost data afara, susține vedeta, abuziv, de la firma soțului, pentru…

- Gabriel Badalau și Madalina Enache sunt cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc, anunta SpyNews. Barbatul și-ar fi dus actuala iubita in vacanța, la Paris și Istanbul. Fosta sotie a lui Gabriel Enache s-ar lauda la prieteni cu noua relație pe care o are cu Gabriel Badalau. Nora lui Badalau…

- Referitor la propunerea Ministerului Educației și Cercetarii (MEC) privind structura anului școlar 2020-2021, Federația Coaliția pentru Educație considera ca este bine sa construim pe ceea ce am caștigat, astfel incat anul școlar sa inceapa mai devreme și sa aiba un ritm mai potrivit vieții actuale,…

- Petruța Gheorghe, soția regretatului Andrei Gheorghe s-a stins din viața fulgerator, in aceasta dimineața. Mama Katarinei Dyer, una dintre artistele iubite din Romania, a fost tot timpul alaturi de fiica ei și a susținut-o in cariera muzicala.

- Lux si bogatie! Asta traiesc cei din familia Clejanilor in America! Au ajuns in casa unei milionarese din Romania, iar Viorica a filmat fiecare coltisor al vilei somptuoase pe care o detine femeia.

- „Mi-am asumat in cele din urma chiar și renunțarea la libertate, de dragul tau!”! „La mulți ani, Romania! Țara mea draga, Ți-am respectat cu sfințenie toate tradițiile, te-am sarbatorit cu fiecare ocazie, te-am purtat in suflet și in piept oriunde in lume, m-am mandrit cu tine peste tot și ți-am dedicat…