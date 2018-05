Senatorul PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca devine din ce in ce mai greu ca PSD sa aiba o administrare judeteana si chiar o guvernare impreuna cu ALDE, el facand aceasta afirmatie in contextul referirii la proiectul legislativ privind preluarea baltii Ogrezeni-Gradinari-Bucsani in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu, relateaza Agerpres.