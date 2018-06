Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul in dosarul "Gala Bute", Elena Udrea fiind condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare. Vezi AICI toate condamnarile date azi la ICCJ in dosarul "Gala Bute" Refugiata politic in Costa Rica, Elena Udrea a oferit prima reacție prin intermediul paginii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a condamnat-o definitiv, marti, pe fostul ministru Elena Udrea la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute" pentru luare de mita si abuz in serviciu. De asemenea, instanta a respins cererea depusa de Elena Udrea privind repunerea procesului pe rol.Fugita…

- Vestea ca Elena Udrea a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul "Gala Bute" a cazut ca un trasnet și pentru iubitul ei. "Nu e cel mai bun moment sa vorbesc acum... Ma duc cat pot de repede. Nu o pot lasa singura in aceste momente" – a declarat Adrian Alexandrov, iubitul…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul in dosarul "Gala Bute". IATA DECIZIA DEFINITIVA in dosarul Gala Bute! Elena Udrea a fost condamnata pentru infractiuni de luare de mita si abuz in serviciu; a primit 6 ani de inchisoare cu executare! Rudel Obreja a primit 5 ani de inchisoare cu executare pentru…

- Judecatori de la Inalta Curte de casație și Justiție au pronunțat, marți, sentința definitiva in dosarul Gala Bute. La fel ca și in prima instanța Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de pușcarie cu executare. Aceiași magistrați l-au condamnat pe fostul șef al Federației Romane de Box, Rudel Obreja,…

- La termenul de vineri din dosarul ”Gala Bute”, avocarul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, le-a inaintat judecatorilor de la Inalta Curte de Casație (ICCJ) și Justiție o serie de documente prin care sa certifice ca acesta are statut de refugiat politic in Costa Rica.

- ICCJ: Dezbaterile finale in dosarul Gala Bute, pe 9 mai Foto: Arhiva. Înalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca dezbaterile finale în dosarul Gala Bute sa aiba loc pe 9 mai. Astazi, Instanta Suprema a respins audierea la distanta a Elenei Udrea, aflata în Costa Rica.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins vineri cererea depusa de Elena Udrea de a fi audiata la distanta in dosarul Gala Bute, prin videoconferinta sau comisie rogatorie, deoarece nu rezulta din inscrisurile depuse de avocatii sai ca a primit statutul de refugiat politic in…