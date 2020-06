Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Niculae Badalau a acuzat din nou Diaspora, spunand ca romanii au venit acasa fara asigurari de sanatate pentru a fi tratați pe banii romanilor. ”Sa nu fiu rau, eu vreau sa spun ca nu sunt mai rau decat cei care au vanturat placuța suedeza vis-a-vis de PSD (numar de inmatriculare al…

- Senatorul PSD Niculae Badalau spune ca mulți dintre romanii care s-au intors in țara de la izbucnirea pandemiei de coronavirus nu au avut contracte de munca și asigurari de sanatate, așa ca au fost tratați pe banii romanilor. Badalau este cunoscut pentru mai multe afirmații negative fața de romanii…

- USR acuza lipsa unui plan coerent al autoritatilor romane in ceea ce priveste gestionarea situatiei celor care merg sa munceasca in strainatate, reprezentantii Uniunii sustinand ca reteaua de atasati pe probleme de munca pe care Romania o are in alte tari este "jenant de subdimensionata”. Senatorul…

- In fața colegilor sai, liberalul a reamintit de clipul in care niște maneliști, la o petrecere, ii dedicau lui Badalau o melodie despre ce le-ar face acesta romanilor din Diaspora. Intr-o postare pe Facebook, liderul deputaților liberali, Florin Roman , i-a dat replica lui Nicolae Badalau, urandu-i…

- Politicianul a lasat un atac dur, in care acuza atat Taromul – ca nu i-a dus pe romani -, dar și pe cei responsabili pentru contractele semnate de romanii pleacti la munca in Germania . Rareș Bogdan spune ca oamenii plecați sunt platiți cu mai puțini bani si ca nu li se respecta mai multe drepturi,…

- Europarlamentarul PNL a facut marti seara, in direct la Romania TV, declaratii controversate cu privire la romanii intorsi in tara de la inceputul pandemiei de coronavirus. "70.000 din toti cei aproape un milion care au intrat in tara, nu se stie cu ce s-au ocupat in afara tarii. Intre 8000…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a lansat sambata un apel disperat catre romanii din diaspora care vor sa-si petreaca Sarbatorile Pascale cu familiile din Romania, cerandu-le sa ramana acolo unde sunt.