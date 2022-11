Stiri pe aceeasi tema

- In weekend a fost mare petrecere in familia Badalau! Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu au organizat o petrecere pe cinste pentru fiul lor, Gabriel, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. De la party nu au lipsit nici Niculae Badalau, bunicul sarbatoritului și nici Sabina, matușa acestuia, noteaza click.ro.…

- Instanța a luat, in cele din urma, o decizie in cazul lui Niculae Badalau, care va ramane in arest preventiv pentru 30 de zile. Fostul baron PSD a fost reținut in urma cu o zi, dupa ce a fost acuzat de dare de mita și trafic de influența.

- In aceasta seara, procurorii DNA au luat decizia de a-l reține pe Niculae Badalau, vicepreședintele Curții de Conturi a Romaniei. Decizia a venit dupa mai multe de audieri, pe parcursul acestei zile, la sediul DNA. Tatal lui Gabi Badalau este acuzat de trafic de influenta, intr-un dosar de corupție…

- Baronul de Giurgiu, actual vicepreședinte al Curții de Conturi și fost ministru PSD al Energiei, Niculae Badalau, a fost reținut de procurorii anticorupție. Vicepreședintele Curții de Conturi, Niculae Badalau și fiul sau, Gabi Badalau, sunt audiați, duminica seara, la sediul Direcției Naționala Anticorupție,…

- Elena Basescu, la echitație alaturi de cei trei copii Elena Basescu a implinit 42 de ani in primavara acestui an. Este de trei ori mamica, dar se poate lauda cu o silueta impecabila. La o prima vedere, fiica fostului Președinte arata precum o puștoaica. De asemenea are trei copii superbi carora le insufla…

- Delia a fost pe buzele tuturor in ultimele zile, dupa ce a dezvaluit motivul pentru care nu iși dorește copii. Artista a generat o mulțime de reacții neașteptate in mediul online cu subiectul controversat. De asemenea, Gina Matache, mama vedetei, a reacționat imediat la comentariile rautacioase de pe…

- Ioana Dichiseanu ii ia apararea Deliei Matache, dupa ce artista a declarat ca nu vrea sa faca copii. Mulți au criticat-o pe vedeta dupa declarațiile facute recent. In varsta de 40 de ani, Delia Matache a fost intrebata in mod repetat cand va deveni mama. Recent, artista care face parte din juriul de…

- Liviu Varciu s-a ținut de promisiune și i-a cumparat fiicei sale, Carmina, apartament in București. Prezentatorul TV a aratat imagini din noua locuința a fiicei lui.Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, s-a mutat singura intr-un apartament din București. Prezentatorul TV a fost cel care i l-a…