Niculae Bădălău acuză PNL, după analiza programului de guvernare: Vor distruge tot ce a construit PSD "Continuand analiza așa-zisului Program de Guvernare al PNL... Din punct de vedere economic: 1.Abordarea generala Intențiile de guvernare ale liberalilor nu sunt axate pe dorința de „a face", ci pe dorința de a „desface". Mai precis, pe dorința de a distruge tot ce a construit PSD. Principalele puncte ale programului se refera pur și simplu la anularea politicilor publice economice ale PSD, politici publice care au dus la creșterea veniturilor și a calitații vieții romanilor, care au permis o creștere economica substanțiala și care au schimbat paradigma guvernarii prin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

