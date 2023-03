Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Badalau, fost senator PSD și fost ministru al economie, a fost eliberat, vineri seara, 10 martie, din arestul preventiv, și plasat sub control judiciar, dupa trei luni de stat in spatele gratiilor. La ieșirea din penitenciar, Badalau a facut scurte declarații de presa.„Mulțumesc familiei, in…

- Niculae Badalau, fost ministru PSD și ex-vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi, a scapat de arest, la aproape trei luni de la incatușare. Politicianul a fost plasat sub control judiciar, decizia fiind definitiva.

- In cursul zilei de azi, oamenii legii au decis ca Niculae Badalau sa fie plasat sub control judiciar. Așadar, tatal lui Gabi Badalau va fi eliberat din spatele gratiilor, acolo unde se afla inca de la sfarșitul anului trecut.

- Victor Pițurca a inregistrat o victorie in dosarul maștilor cumparate de MApN. Fostul selecționer al naționalei de fotbal a scapat de masura controlului judiciar. Instanța i-a admis contestația impotriva acestei masuri impuse la inceputul saptamanii trecute.

- Opt lucratori vamali si agenti de politie de la punctele de trecere a frontierei Sculeni si Bors au fost pusi sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile, dupa ce in cursul zilei trecute acestia fusesera retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie din Iasi, intr-un dosar in care…

- Magistrații Curții de Apel Iași au decis, ieri, ridicarea controlului judiciar pentru 60 de zile in cazul primarului Mihai Chirica. Masura a fost impusa de procurorii DIICOT intr-un dosar in care primarul este cercetat alaturi de alte zece persoane și se refera la eliberarea unor autorizatii pentru…

- Curtea de Apel Cluj a decis ca Horia Jidveianu, medicul chirurg pediatru acuzat de luare de mita, nu va putea profesa in cadrul sistemului sanitar public in exercitarea careia ar fi savarsit faptele cercetate, pe durata controlului judiciar dispus fata de acesta. Va reamintim ca cererea procurorilor…

- Fostul parlamentar PSD, Niculae Badalau, ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins o contestatie a sa la o decizie de a-l mentine in spatele gratiilor. Fost vicepresedinte al Curtii de Conturi, Badalau a fost trimis in judecata de DNA, in stare de arest preventiv, pentru…