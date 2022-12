Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, joi, contestatia lui Niculae Badalau la masura arestului preventiv. Joi, Niculae Badalau implineste varsta de 62 de ani. Elena Matache, inculpata in acelasi dosar, care initial a fost plasata in arest la domiciliu va merge si ea in arest preventiv, a decis…

- Danuț Pop, președintele Partidului Ecologist Roman (PER), aflat in arest la domiciliu, a fost trimis in judecata de DNA. „In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 972/VIII/3 din 9 noiembrie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea…

- Marian Mina, actualul președinte al organizației PSD Giurgiu și finul fostului președinte Niculae Badalau, arestat preventiv luni pentru dare de mita și trafic de influența, spune ca nu mai este in relații bune și ca n-a auzit ca acesta sa fi facut presiuni asupra primarilor din județ pentru atribuirea…

- Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, fost ministru al Energiei, va fi prezentat azi judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva. El este acuzat de dare…

- Partidul condus de Catalin Drula a cerut luni, 28 noiembrie, Birourilor celor doua Camere ale Parlamentului, declansarea procedurii de revocare a lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Curții de Conturi, dupa ce fostul deputat PSD a fost reținut de DNA pentru dare de mita și trafic de…

- Curtea de Conturi a transmis duminica seara, 27 noiembrie, ca așteapta ca autoritatile sa soluționeze cazul vicepreședintelui Niculae Badalau, reținut de DNA pentru dare de mita și trafic de influența, și ca, potrivit legii, daca fostul deputat PSD va fi trimis in judecata, abia atunci va fi suspendat…

- Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, a fost retinut azi de DNA, pentru comiterea infractiunilor de: dare de mita, in forma continuata, trafic de influenta.Averea si intersele Potrivit declaratiei…

- Catalin Drula, președintele USR, a anunțat, duminica seara, pe Facebook ca partidul pe care il conduce va solicita, luni, in parlament inlocuirea lui Niculae Badalau din functia de vicepreședinte al Curții de Conturi, dupa ce acesta a fost retinut de DNA intr-un dosar de corupție. „Maine vom solicita…