Stiri pe aceeasi tema

- Marko Dugandzic (28 de ani) a marcat 3 goluri cu FC Voluntari, in etapa #24 din Superliga. Performanța lui Dugandzic vine la doua saptamani de la hattrick-ul marcat in poarta lui Sepsi, la victoria cu 3-0 a Rapidului. Croatul a ajuns la 15 goluri in acest sezon de Liga 1 și e golgeterul competiției.…

- CS Mioveni trebuie sa achite 200.000 in vara celor de la Kortrijk pentru transferul definitiv al mijlocașului Amine Benchaib (24 de ani), omul care a adus victoria la Arad, 2-1 cu UTA. Venirea lui Nicolae Dica la Mioveni a schimbat cu totul jocul echipei. Dar drumul e lung pana la ieșirea din zona periculoasa…

- Daca acum o saptamana s-a terminat 4-0 pentru galben-verzi (goluri Rusu, Garutti, Antal, Guțea), de data aceasata scorul a fost 5-0 cu echipa de Liga 3, ACS Muscelul Campulung. Buziuc și Guțea au reușit cate o dubla, iar Diallo a marcat o singura data in acest joc. Citește și Curtea de Argeș. Incendiu…

- CS Mioveni a caștigat primul meci din acest sezon de campionat pe teren propriu (1-0 cu Petrolul Ploiești), iar tehnicianul Nicolae Dica a vorbit despre cum a aratat jocul dar și despre meciul bun facut de marcatorul Bogdan Rusu.

- Adrian Mititelu (54 de ani) l-a reprimit in lotul lui FCU Craiova pe fundașul portughez Andre Duarte (26 de ani). Fundașul central Andre Duarte a forțat plecarea de la FCU Craiova in aceasta iarna. A refuzat sa se prezinte la meciul amical cu CS Mioveni, scor 1-1, și a starnit furia finanțatorului.…

- Rapid a caștigat cu greu primul amical al verii, 3-2 cu Sariyer Spor. Alexandru Albu a marcat golul de 2-1, iar la final a vorbit despre meci și despre obiectivele din acest sezon. Rapid a caștigat pe final cu echipa din liga a treia turca, dupa golul lui Xian Emmers. La rezultatul strans a contribuit…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat echipa etapei 20 din Superliga. Chiar daca a castigat cu Mioveni la limita si la capatul unui meci slab, Universitatea Craiova a dat si ea un jucator in unsprezecele ideal: pe Bogdan Mitrea. Si FCU se poate lauda cu un fotbalist dupa aceasta runda: cu Yassine…

- FCSB a anunțat ca biletele de la case pentru meciul cu CFR Cluj se vor vinde doar joi, in ziua partidei, „din motive ce țin de siguranța suporterilor”. FCSB - CFR Cluj, meci restant din etapa #9 din Superliga, se joaca joi, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport…