Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca au fost semnate cele trei contracte de proiectare pentru spitalele regionale, cel din Iasi, cel din Cluj si cel din Craiova, urmand ca in 2023 sa se treaca efectiv la procedurile de achizitie pentru construirea lor.…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca au fost semnate cele trei contracte de proiectare pentru spitalele regionale, cel din Iasi, cel din Cluj si cel din Craiova, urmand ca in 2023 sa se treaca efectiv la procedurile de achizitie pentru construirea lor.…

- Alexandru Rafila a subliniat, sambata seara, la TVR Info, ca cele trei spitale regionale aveau doar studiul de fezabilitate cand el a ajuns la Ministerul Sanatatii. ”Cele trei spitale regionale, cand am ajuns noi la Ministerul Sanatatii, nu aveau decat studiile de fezabilitate. Am reusit sa semnam…

- Centrul Cultural Carei, director Joszef Szucs, a primit aprobare și finanțare de la Primaria Carei pentru a a aduce Ansamblul Folcloric Maghiar de Stat din Budapesta in preajma Zilei Naționale a Romaniei. Joi, 24 noiembrie 2022, de la ora 18:00, Ansamblul Folcloric Maghiar de Stat din Budapesta a prezentat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a semnat, marți, contractul pentru proiectarea Spitalului Regional Craiova, care urmeaza sa fie realizat de compania turceasca NKY Architects & Engineers, pentru 25,7 milioane de lei fara TVA, in termen de un an. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a susținut…

- Partidul Social Democrat, lider detașat in toate sondajele de opinie, inca nu și-a conturat un candidat pentru alegerile prezidențiale din 2024. Marcel Ciolacu avanseaza un nume surpriza ca posibil candidat PSD la Cotroceni: ”Domnul ministru Daea nu e de neglijat” Prezent joi la Craiova, Marcel Ciolacu…

- Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de admitere in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 20 noiembrie 2022. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj- Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. "Inscrierile…

- Douasprezece orase si peste optzeci de galerii, spatii alternative, ateliere de artist, centre culturale si muzee participa, in weekend, la Noaptea Alba a Galeriilor – NAG. Evenimentul se va desfasura la Bucuresti, Alba Iulia, Arad, Brasov, Cluj, Craiova, Iasi, Resita, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Timisoara,…