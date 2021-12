Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit DPA, Uniunea Europeana intentioneaza ca in viitor sa inceteze sa mai finanteze noi conducte de petrol si gaze, pe masura ce se reorienteaza spre promovarea surselor de energie care sunt mai putin daunatoare. La mijlocul acestei saptamani, negociatorii statelor membre UE si cei ai Parlamentului…

- Nicu Ștefanuța, eurodeputat USR, a fost numit raportorul general din partea Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene pe anul 2023. „Este o victorie uriașa și o onoare de a lucra pe unul dintre cele mai importante dosare pe care un europarlamentar poate sa lucreze! Este nu numai o onoare,…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat realizarea de achiziții publice comune la nivel european pentru tratamentele de ultima generație privind COVID-19. Victor Negrescu a cerut, in plenul Parlamentului European, realizarea unei proceduri de achiziții comune la nivel european pentru tratamentele…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus in Parlament un proiect de lege pentru instituirea unei proceduri de autorizare in regim de urgența a medicamentelor indicate in protocolul de tratament al bolii COVID-19, astfel incat acestea sa poata fi introduse pe piața. Propunerea este facuta la inițiativa…

- Comunicat de presa| Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, intervenția Uniunii Europene in Romania pentru a gestiona criza medicala Europarlamentarul Victor Negrescu a luat cuvantul in plenul Parlamentului European pentru a prezenta situația medicala dezastruoasa…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat luni ca a inceput evaluarea administrarii vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech copiilor cu varste cu varste de 5-11 ani, informeaza Reuters. S-a constatat ca vaccinul induce un raspuns imun puternic la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11…

- Valeriu Gheorghița, șeful campaniei de vaccinare, a declarat, marți, intr-o conferința de presa ca persoanele care s-au vaccinat in alte tari cu vaccinuri care nu sunt recunoscute in Romania se pot imuniza cu cele autorizate in Uniunea Europeana dupa cel putin 30 de zile de la completarea schemei de…

- Agenția Europeana de Mediu trage un semnal de alarma. Se pare ca majoritatea statelor europene au depasit limitele legale pentru cel putin un poluant cheie al aerului. Datele oficiale din 2019 si datele provizorii din 2020 provenite de la 4.500 de statii de monitorizare din 40 de tari semnaleaza ca…