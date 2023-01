Stiri pe aceeasi tema

- Minerii de 29, 38, respectiv 48 de ani, morți in accidentul colectiv de munca de la Cariera Jilț Sud, sunt conduși sambata pe ultimul drum. Inmormantarile au loc la Matasari, Motru și Bolboși. Sute de persoane sunt alaturi de cei trei mineri. Cel mai tanar dintre aceștia era Dragoș Parjol, de 29 de…

- Inaltul Comisariat pentru Drepturile Omului al Natiunilor Unite (UNHCR) a raportat, luni, ca cel putin 7.031 de civili au fost ucisi in confruntarile militare din Ucraina de la invazia militara rusa, lansata in februarie 2022.

- Nicu si Alexandra, sot si sotie, au fost ucisi in propria casa, in localitatea Simon, Bran. Nicu, 38 de ani, era angajat la statia SMURD din Moieciu si ar fi trebuit sa se prezinte la serviciu in aceasta dimineata. Un coleg de-al sau, in momentul in care a vazut ca acesta nu mai ajunge, l-a sunat pe…

- O dubla crima din comuna Bran a șocat pe toata lumea. Soții ar fi fost uciși cu sange rece de catre o ruda a barbatului deoarece se certau pentru o bucata de pamant. Polițiștii urmeaza sa faca mai multe cercetari pentru a ajuna la criminal.

- Actorul Mitica Popescu, decedat marti, 3 ianuarie, a fost inmormantat cu onoruri militare, vineri, 6 ianuarie, la Cimitirul Bellu din capitala. El a fost asezat alaturi de sotia sa, actrita Leopoldina Balanuta, decedata in 1998.

- Ultimul veteran de razboi din garda regelui Mihai a fost sarbatorit la implinirea unui secol de viața. Pentru a-și arata recunoștința, oficialii Armatei Romane l-au aniversat cu onoruri militare. Totodata, acesta a primit titlul de cetațean de onoare al comunei in care s-a nascut. Și nu a fost…

- Unul dintre cei doi polonezi uciși saptamana aceasta de racheta cazuta in localitatea Przewodow, in apropierea graniței dintre Polonia și Ucraina, a fost inmormantat sambata, cu onoruri militare. Barbatul de 60 de ani facuse eforturi considerabile pentru a-i adaposti pe refugiații ucraineni in primele…