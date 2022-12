Stiri pe aceeasi tema

- Prima reuniune ministeriala a NATO la care a fost invitata țara noastra s-a incheiat la București. „Este un succes diplomatic al Romaniei, a diplomației romane și a ministrului Bogdan Aurescu, care a gazduit acest prestigios eveniment internațional”, scrie ministrul Afacerilor Externe și Integrarii…

- Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice incepe marti, 29 noiembrie, la Bucuresti, fiind primul eveniment de nivel inalt al NATO intr-un stat de pe Flancul Estic, dupa razboiul din Ucraina, scrie agenția de presa romana Agerpres. In premiera la reuniune…

- La reuniunea care are loc luni, 21 noiembrie, in capitala Franței participa reprezentanți din 45 de țari și instituții care vor discuta despre ajutoare in valoare de milioane de euro pentru Republica Moldova, in contextul iernii care se apropie și al temerilor ca micul stat est-european ar putea fi…

- In perioada 21-22 noiembrie, o delegația a Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Parlamentului Republicii Croația se va afla intr-o vizita la Chișinau. Parlamentarii croați vor avea intrevederi cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu deputații din Comisia politica externa și integrare europeana…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a participat luni la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale UE - Consiliul Afaceri Externe (CAE), care a avut loc la Bruxelles. Ministrul roman a insistat ca sprijinul UE pentru Ucraina trebuie sa continue pe toate palierele și a reamintit susținerea…

- Nicu Popescu, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, a avut o intrevedere cu ambasadoarea Estoniei in Republica Moldova, cu reședința la București, Ingrid Kressel Vinciguerra.

- Peste 3 800 de persoane, in cea mai mare parte moldoveni ce dețin și cetațenia Federației Ruse, au intrat in Republica Moldova dupa data de 21 septembrie, cand a fost anunțata o mobilizare militara partiala in Rusia . Datele au fost prezentate vineri de șeful Poliției de Frontiera, Rosian Vasiloi, transmite…

- Nicu Popescu a participat la New York, SUA, la Reuniunea informala a miniștrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Inițiativei Central Europene (ICE). Evenimentul a fost organizat sub patronajul președinției bulgare din cadrul organizației noastre, transmite Știri.md. {{639308}}In urma reuniunii,…