- Luni, 19 septembrie, Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educație și tineret, va fi unul dintre vorbitorii principali la o Conferința la nivel inalt privind oportunitațile de finanțare pe care programul Orizont Europa le ofera cercetatorilor și intreprinderilor romanești, care…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va conduce, in perioada 20-21 septembrie 2022, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, informeaza Administrația…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a indemnat marti la "solidaritate" si "cooperare" pentru a face fata numeroaselor provocari ale unei "lumi in pericol", in deschiderea celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, in timpul declarațiilor de presa comune cu Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ca discursul lui Viktor Orban, ca ”este o eroare majora si este inadmisibil ca un inalt demnitar european sa vina pe scena publica cu un discurs construit pe teoria…