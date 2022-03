Editorial: Viata traita printre crize sau despre rezilienta

In ultimul timp, lumea pare sa treaca de la o criza la alta. Am experimentat o pandemie globala, schimbari dramatice in modul in care ne ducem viata de zi cu zi, incertitudine economica, tulburari politice si sociale, dezastre naturale, amenintarea razboiului...In plus, s au adaugat… [citeste mai departe]