- Viitorul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Acest mesaj i-a transmis ministrul Afacerilor externe al Estoniei, Urmas Reinsalu, la intalnirea cu șeful diplomației moldovenești, Nicu Popescu.

- Estonia susține integrarea Republicii Moldova in calitate de țara candidata la Uniunea Europeana, este gata sa sprijine Republica in orice mod, pe masura ce reformele progreseaza și considera ca viitorul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Despre acest lucru a declarat astazi ministrul Estonian…

- Șase țari din Uniunea Europeana, printre care Germania și Olanda, au avertizat ca nu pot accepta incercarile altor state membre de a scadea și mai mult nivelul la care blocul comunitar va plafona prețul gazelor. Grupul, din care mai fac parte Austria, Danemarca, Estonia și Luxemburg, și-a stabilit liniile…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu va gazdui 24 noiembrie, vizita ministrului afacerilor externe al Georgiei, Ilia Darchiashvili. Programul de lucru la Chișinau al oficialului georgian va include intrevederi cu președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului…

- Solidaritatea Uniunii Europene cu Republica Moldova este “de nezdruncinat”, a afirmat, joi, la Chișinau, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. European solidarity with Moldova is unshakeable.Today we increase our support in the face of the acute energy crisis caused by Russia with:• E200…

- Intr-un scenariu optimist, o decizie privind deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE ar putea fi luata in decembrie anul viitor, la reuniunea tradiționala a Consiliului European, este de parere directorul adjunct al Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Mihai Mogildea. El precizeaza…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit-o marti la Palatul Cotroceni pe Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata in vizita la Bucuresti. Discutiile s-au concentrat, cu prioritate, asupra masurilor consistente de sprijin din partea Romaniei pentru depasirea crizei energetice din…

- Viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian a avut o intrevedere cu Reprezentantul Special al Președinției in exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreana, Thomas Mayr-Harting, insoțit de șefa Misiunii OSCE in Republica Moldova, Kelly Keiderling. Discuțiile s-au axat pe dinamica…