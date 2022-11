Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Comisiei Europene privind progresul Republicii Moldova in implementarea celor noua conditionalitati puse de Comisie la Acordarea statutului de tara candidata pentru aderare la Uniunii Europene (UE) va fi publicat in octombrie 2023. Declaratia a fost facuta de Ministrul Afacerilor Externe si…

- Ministerul de Externe de la Chișinau anunța ca personalul ambasadei Republicii Moldova este in siguranța la adapost in contextul atacurilor cu rachete din aceasta dimineața a orașului Kiev. „Ambasada ramane in legatura cu autoritațile din Ucraina. Printre victime nu sunt cetațeni ai țarii noastre. Incalcarea…

- Ministeriala Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) va avea loc in primele zile ale lunii decembrie, in cadrul careia se va discuta inclusiv reglementarea transnistreana, a declarat Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Nicu Popescu, in cadrul unei emisiuni de la…

- Un lot de ajutor umanitar in valoare de peste 21 de milioane de lei, oferit de Guvernul Republicii Moldova, a fost expediat vineri, 7 octombrie, in Ucraina. Cele 17 camioane incarcate cu bunuri au fost escortate de catre angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), transmite…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, a distribuit un mesaj pe pagina sa de Twitter prin care condamna intențiile expansioniste ale Rusiei, manifestate prin intenția acesteia de a anexa teritoriile ucrainene ocupate, transmite Jurnal.md . Moldova strongly condemns Russia’s…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu a avut o intrevedere cu Cecile Couprie, director regional al Agenției Franceze pentru Dezvoltare. ”Am discutat implementarea accelerata a unor inițiative in sprijinul țarii noastre pentru a putea sa facem mai ușor fața impactului razboiului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Nicu Popesc, merge in Norvegia. Astfel, in perioada 5-6 septembrie Nicu Popescu se va afla cu o vizita de lucru la Oslo. „Este prima vizita din ultimii 5 ani a unui ministru de externe moldovean in capitala Norvegiei, iar agenda de lucru cuprinde consultari cu ministra…

- Republica Moldova are nevoie de parteneriate externe in domeniul securitatii si apararii, a declarat ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Nicu Popescu in cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatica” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, statele neutre au nevoie de armate puternice, asistenta,…